حسين فهمي يكشف كواليس الجلسة الدولية لترميم الأفلام وفعاليات مهرجان القاهرة

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن برنامج فعاليات الدورة الحالية يشهد تميّزًا لافتًا من حيث الموضوعات والنقاشات المتخصصة، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من خبراء دوليين في مختلف مجالات صناعة السينما.

جلسة دولية حول ترميم الأفلام وآليات السينماتيك

وأوضح فهمي، خلال تصريحات بقناة «إكسترا نيوز»، أن أولى الجلسات ركزت على أهمية ترميم الأفلام، بمشاركة متخصصين من ألمانيا وعدة دول حول العالم.

وقال: تناول المشاركون مفهوم السينماتيك وأهميته في حفظ التراث السينمائي، أحدث آليات الترميم الرقمية وتقنياتها، كيفية تطبيق هذه الأساليب عالميًا للحفاظ على الإنتاج السينمائي للأجيال المقبلة

مشروع الترميم.. تعاون استراتيجي لحماية التراث السينمائي

وأشار حسين فهمي إلى أن مشروع ترميم الأفلام يُعد أحد أبرز المشروعات التي يجري تطويرها حاليًا، بالتعاون مع الشركة القابضة لسينما مصر، لما تملكه من دور عرض وأرشيف سينمائي ضخم يحتاج إلى عناية مستمرة وتحديث دائم.

تراث السينما مسئولية.. وحفظه ضرورة

وشدد رئيس المهرجان على أن ترميم الأفلام وحفظها يمثل مسئولية وطنية وثقافية للحفاظ على تاريخ السينما المصرية والعربية، وضمان بقائه حيًا أمام الأجيال القادمة.

فعاليات متنوعة في الأيام المقبلة

واختتم فهمي بالتأكيد على أن الأيام القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي ستشهد فعاليات وندوات متعددة، معربًا عن أمله بأن تكون أيامًا موفقة لجميع المشاركين والجمهور ومحبي السينما.

