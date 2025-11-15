مهرجان القاهرة يناقش "السينما من المحلية للعالمية"، وأحمد مالك: مسلسل رمضاني ناجح يعادل وصول فيلم للعالمية

18 حجم الخط

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46، منذ قليل، جلسة حوارية بعنوان "السينما العربية الصاعدة.. من المحلية إلى العالمية"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ندوة السينما العربية الصاعدة

شارك في الندوة كل من الفنان أحمد مالك والمخرجان الفلسطينيين طرزان وعرب ناصر، وعلاء كركوتي، وسارة مانسانيت روي، وأدار الجلسة الحوارية أحمد عياد.

وتناولت الجلسة الحديث عن كيفية الصعود بالأفلام المصرية والعربية ونجومها من المحلية للوصول إلى العالمية.

أحمد مالك

وتحدث أحمد مالك حول بداية انطلاقه للعالمية، فقال: "أنا شاركت في أفلام مصرية وشاركت في مهرجانات عالمية، ومن خلال هذه المهرجانات أتت لي فرص في الخارج، حينها كنت أريد أي فرصة للخروج برة" مضيفًا: "لكن حاليا بالنسبة لي أفضل أني أعمل أفلام هنا وقصص هنا لو سافرت يبقى كويس.. ولكن لن أقدم أفلام موجهة للخارج".

وأكد قائلا: “فكرة العالمية غير مقدرة هل هي أن يصل العمل لهوليوود أو آسيا أو منصات البث التي كسرت كل الحدود، أن أنا أعمل مسلسل في رمضان إحساس جميل جدا زي ما أعمل فيلم جيد ويلف العالم كله”.

وتابع: "كل دولة ليها قيود، ولازم يكون الفنان زكي فاهم جمهوره بيتقبل ايه"، موضحًا: "اختيارتي في الفترة الأخيرة تتعلق بما اريد ان احكيه كشاب مصري واحلامه، لذلك أهم شيء هي التجربة الإنسانية ولا نقله".

وأضاف: “كممثل لازم ابقي عندي استيعاب بوعي بما يريد الجمهور قوله وتقديمه وإذا أرادت أن أقدم شيء جديد يكون عن طريق أسئلة تطرح للجمهور وتجعله يفكر فيها”.

وعلق على نجاحه في سن صغير مقارنة بالجيل السابق، فقال: “بحس أن أنا متأخر وإني محتاج أثبت نفسي اكتر عند مقارنة نفسي بالجيل السابق”.

عرب وطرزان ناصر

في السياق ذاته، تحدث المخرج الفلسطيني عرب ناصر عن أن السينما لا تتعلق بجنسية، وانما القضية التي يناقشها الفيلم قد تنتمي إلى أي منطقة أو بلد.

واضاف شقيقه المخرج طرزان ناصر: "نحن نناقش الإنسان كإنسان، وليس كشخص عربي او انجليزي، الحرص يجب ان ينصب على ان يخرج فيلم سينمائي".

وأضاف طرزان: "فكرة العالمية بترجع للصناعة، فالمنتج القوي يروج لنفسه، وليس من المستبعد أبدا أن يتم عرض الفيلم في الخارج لأنه يخدم أجندة معينة يريد تلمهرجان الترويج لها".

