فيلم "شكوى 713317" يضيء السجادة الحمراء في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي

تتجه أنظار عشاق السينما العربية، مساء اليوم السبت، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث يستعد فريق فيلم "شكوى 713317" للاحتفال بعرضه الأول ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

ويحضر العرض أبطال الفيلم محمود حميدة، شيرين، وهنا شيحة إلى جانب المخرج ياسر شفيعي، على أن تُقام سجادة حمراء مخصصة لصنّاع العمل وضيوف المهرجان قبل بدء العرض المقرر في السادسة مساءً.

وقد أثار البرومو التشويقي للفيلم اهتمام الجمهور بعدما كشف لمحات أولية توحي بأجواء يغلب عليها الغموض وتنامي التوتر الدرامي.

ويقدّم محمود حميدة في الفيلم شخصية مهندس يقيم في حي المعادي، تتغير مجريات حياته بصورة مفاجئة بعد تعطل ثلاجته واتصاله برقـم غامض لطلب المساعدة، ليقوده ذلك إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

ويظهر محمد رضوان بدور فني تبريد وتكييف، بينما تعكس الفنانة شيرين حالة من التوتر داخل المنزل مع تصاعد الغموض، فيما تضيف هنا شيحة بُعدًا دراميًا مهمًا من خلال شخصية محورية تؤثر في تطور الأحداث.

