الأعلى للثقافة: بدء الحجز الإلكتروني الإلزامي للمتحف الكبير 1 ديسمبر

18 حجم الخط

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تطبيق نظام الحجز المسبق لدخول المتحف المصري الكبير يأتي استجابة للزيادة غير المسبوقة في أعداد الزوار، خاصة يوم الجمعة الماضية، حين تجاوز عدد المترددين 50 ألف زائر رغم أن القدرة الاستيعابية للمتحف تتراوح بين 18 و20 ألفًا فقط، ما أجبر الإدارة على إغلاق شباك التذاكر.

بداية التطبيق التدريجي.. ثم اعتماد النظام كليًا في ديسمبر

وأوضح «ريحان» أن العمل بالحجز المسبق سيبدأ اعتبارًا من الغد في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يتحول النظام ليصبح حجزًا إلكترونيًا حصريًا لجميع أيام الأسبوع بدءًا من 1 ديسمبر، مع إغلاق منافذ بيع التذاكر حتى إشعار آخر.

ووصف هذا القرار بأنه «إجراء تنظيمي ضروري» لضمان تجربة زيارة آمنة ومنظمة.

جولة تفقدية ومتابعة حركة الزوار

وأشار إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال تصريحات بقناة “إكسترا نيوز”، قام أمس بجولة تفقدية داخل المتحف لمتابعة التشغيل وتقييم خط سير الزيارات، مؤكدًا على الالتزام بقواعد السلوك داخل قاعات العرض حفاظًا على مقتنيات المتحف ورسالة المكان.

تحديات تواجه النظام الجديد

وكشف ريحان عن أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق الحجز الإلكتروني، وعلى رأسها مطالب شركات السياحة بتخصيص ما بين 4 و5 آلاف تذكرة يوميًا للأفواج القادمة من المدن الساحلية - خاصة الوافدين من ألمانيا وبولندا وإنجلترا- وهي نسبة مهمة من حركة الزوار اليومية.

أولوية للمواطن المصري

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة بين الزوار المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصريين واجهوا صعوبة في الحصول على تذاكر خلال أيام الإجازات بسبب سرعة اكتمال الحجز.

وأكد أن منح المواطن المصري أولوية في الزيارة أمر أساسي، لأنه صاحب الحق في هذا التراث، ولأن زيارة المتاحف تعزز الهوية والوعي والانتماء الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.