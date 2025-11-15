السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريدة سيف النصر: اعتذرت عن مسلسل العوضي وهند صبري لهذا السبب

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
18 حجم الخط

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها لن تخوض سباق رمضان 2026، بسبب حالتها النفسية  التي تمر بها حاليًا.

وكتبت عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على فكرة ناس عالخاص بتقولي مش عايزين نحرجك..بس لو جالك شغل هاتشتغلي".

وتابعت:"حبايبي أنا صادقة مع نفسي ومع اللي حواليا..ماليش نفس لحاجه..مثلا أنا بتعلم أكون قد كلمتي ولكن كله نصيب، بحب العوضي جدا وكان ممكن أبقى معاه في كلاي، نصيبي بقي..ربنا يوفقه ياااااارب. وكمان حسين المنياوي مع النجمة التونسية الكبيرة هند صبري..ست الحسن نصيبي. كده..والحمد لله".

وأضافت:"كنت دائما بأعاني من إنى مش عارفه أخرج أي شخصية عملتها بسهولة، لكن المرة دي مش عارفة أدخل بروحي لأي شخصية روحي مش موافقة تنسي حاليا، وأنا اتعودت ما اكذبش على حد ولا نفسي ومن عشقي لشغلي ولكن مش هكون صادقة..برغم إني في أشد الحاجة للخروج من جوه نفسي..لكن نصيب والحمد لله على كل اللي يجيبه أنا راضية لكن غصب عني راح مني غالي أوي لا يعوض".

وتابعت: “حبيت أشكر المحترم المنتج الفني أستاذ هاني عبد الله اللي عملت معاه عملة نادرة..والحقيقة هو العملة النادرة دي شكرا لاهتمامه وأدبه وأخلاقه العالية وسامحني مش قادرة حتى أعتذر واتناقش ما فينيش نفس ومعنديش نفس..نصيبي كده..ياااارب بالتوفيق...للكل.. قدر الله وماشاء فعل..شكرا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريده سيف النصر علي كلاي هند صبري اخبار الفن أحمد العوضي

مواد متعلقة

تفاصيل أزمة فريدة سيف النصر مع المسيئين لها على تيك توك

الأكثر قراءة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية