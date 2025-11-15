فريدة سيف النصر: اعتذرت عن مسلسل العوضي وهند صبري لهذا السبب

18 حجم الخط

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها لن تخوض سباق رمضان 2026، بسبب حالتها النفسية التي تمر بها حاليًا.

وكتبت عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على فكرة ناس عالخاص بتقولي مش عايزين نحرجك..بس لو جالك شغل هاتشتغلي".

وتابعت:"حبايبي أنا صادقة مع نفسي ومع اللي حواليا..ماليش نفس لحاجه..مثلا أنا بتعلم أكون قد كلمتي ولكن كله نصيب، بحب العوضي جدا وكان ممكن أبقى معاه في كلاي، نصيبي بقي..ربنا يوفقه ياااااارب. وكمان حسين المنياوي مع النجمة التونسية الكبيرة هند صبري..ست الحسن نصيبي. كده..والحمد لله".

وأضافت:"كنت دائما بأعاني من إنى مش عارفه أخرج أي شخصية عملتها بسهولة، لكن المرة دي مش عارفة أدخل بروحي لأي شخصية روحي مش موافقة تنسي حاليا، وأنا اتعودت ما اكذبش على حد ولا نفسي ومن عشقي لشغلي ولكن مش هكون صادقة..برغم إني في أشد الحاجة للخروج من جوه نفسي..لكن نصيب والحمد لله على كل اللي يجيبه أنا راضية لكن غصب عني راح مني غالي أوي لا يعوض".

وتابعت: “حبيت أشكر المحترم المنتج الفني أستاذ هاني عبد الله اللي عملت معاه عملة نادرة..والحقيقة هو العملة النادرة دي شكرا لاهتمامه وأدبه وأخلاقه العالية وسامحني مش قادرة حتى أعتذر واتناقش ما فينيش نفس ومعنديش نفس..نصيبي كده..ياااارب بالتوفيق...للكل.. قدر الله وماشاء فعل..شكرا”.

