المتحف المصري الكبير يبدأ تفعيل نظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول غدًا

تبدأ إدارة المتحف المصري الكبير، غدًا الأحد، العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

تفعيل الحجز المسبق لتذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

ودعت إدارة المتحف إلى التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف من هنا.

ويشهد المتحف المصري الكبير اقبالا جماهيرا كبيرا، مما دعا إدارة المتحف لاتخاذ قرارات اقتصار حجز تذاكر الدخول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطلات الرسمية على الموقع الإلكتروني فقط، وذلك بهدف تنظيم الزيارة داخل قاعات المتحف المصري الكبير، وعدم حدوث تكدس في قاعات العرض.

