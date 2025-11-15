مسلسل كارثة طبيعية، كمال أبو رية يعيد اكتشاف نفسه بشخصية والد شروق

18 حجم الخط

أصبح الفنان كمال أبو رية حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعدما قدم واحدًا من أبرز أدواره في الفترة الأخيرة في مسلسل كارثة طبيعية، حيث لفت الأنظار بقدرته على تقديم أداء طبيعي ومتقن لشخصية والد شروق أعاد به تقديم نفسه بشكل مختلف تمامًا للجمهور، فيما أطلق عليه البعض “Rebranding” له ولموهبته.

ومصطلح Rebranding هو مصطلح في عالم التسويق يعني إعادة تقديم منتج قديم بشكل جديد ليتماشى مع تغير أذواق الجمهور وهذا المفهوم يمكن تطبيقه فنيا أيضا اذ يمر به بعض النجوم عندما يعيدون اكتشاف أنفسهم ويقدمون صورة مختلفة لجمهورهم، ويعد الفنان كمال ابو رية واحدا من أهم من يقومون بهذا التحول حاليا فبعد مسيرة طويلة كان فيها صاحب أدوار مؤثرة وأداء رصين وبعدما اختفى لفترة استعاد مؤخرًا مكانته واختار أدوار مختلفة وعاد بقوة ليقدم حضورا مختلفا، يكفي انه أضفى طعما خاصا على عدة أعمال آخرها مسلسل كارثة طبيعية الذي كشف جانبا جديدا من قدراته وأعاد تقديمه بصورة أقرب للجمهور.

ويقدم كمال ابو رية في المسلسل شخصية والد زوجة محمد سلام في اطار كوميديا اجتماعية تعتمد على الموقف لا على المبالغة اذ ينبع “الإفيه” من تطور الأحداث بشكل طبيعي وقد لاقت الشخصية صدى واسعا منذ الحلقات الاولى حيث تداول الجمهور مقاطع من مشاهده على منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات تعكس إعجابا واضحا بأدائه، وتعكس هذه الانطباعات نجاحه اللافت.

ويرى كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ان كمال ابو رية يعد حتى هذه اللحظة بمثابة “فاكهة” مسلسل كارثة طبيعية اذ يؤكد بعضهم انهم شاهدوا معظم اعماله السابقة ولم يتوقعوا يوما أن يكون صاحب الضحكة الأخف و"الإفيه" الذي لا ينسى، وهو ما يعتبره الكثيرون شهادة تقدير للمؤلف وللمخرج على إعادة اكتشاف قدرات أبو رية وإعادة تقديمه في منطقة فنية جديدة تبرز طاقته الكوميدية الكامنة.

شهادة مخرج مسلسل كارثة طبيعية

ومن جانبه أكد حسام حامد مخرج مسلسل كارثة طبيعية من خلال منشور عبر فيسبوك على القيمة الفنية لكمال ابو رية حيث قال إن وجوده في اي عمل لا يعد مجرد اضافة بل يمثل رفعة لمستوى الجودة وان حضوره من النوع الذي يغير شكل المشهد بالكامل، حيث كتب “في حب الأستاذ كمال أبو رية.. فنان كبير وقيمة فنية حقيقية.. وجوده في أي عمل مش بس إضافة ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء.. من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله.. مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ”.

مسيرة ممتدة وعام مليء بالأعمال

ويأتي هذا النجاح اللافت لكمال أبو رية تتويجًا بمشوار طويل ومسيرة بدأت منذ تخرجه في معهد الفنون المسرحية عام 1985، حيث سبق وأن شارك كمال أبو رية في أعمال بارزة في تاريخ الدراما المصرية مثل أم كلثوم وقاسم أمين وسوق العصر، والسرايا وبين القصرين ومرتبة الشرف وغيرهم، كما أنه شارك أيضًا في بعض الأفلام مثل آباء وأبناء، وداعًا يا ولدي وغيرهم، قبل أن يعود هذا العام بسلسلة من المشاركات المهمة منها وتر حساس 2، الشرنقة، أفراح إبليس 3، قلع الحجر 2، إلى جانب كارثة طبيعية وفيلم المنبر.

