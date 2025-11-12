حسين فهمي: مصر قادرة على صنع المعجزات والسينما مشروع وطن

18 حجم الخط

أطلق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، رسائل وطنية قوية خلال كلمته في حفل الافتتاح، مؤكدًا أن مصر تدخل عصر نهضة جديد قائم على الإبداع والنجاح، وأن السينما جزء أصيل من هذا المشروع الوطني.

حسين فهمي: "ندعم أشقاءنا في السودان ولبنان ونتمسك بالقضية الفلسطينية"

واستهل فهمي كلمته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، قائلًا:"ندعم إخواننا في السودان ولبنان، ونتمسك بموقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية، إلى أن وصلنا إلى اتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة".

حسين فهمي: "مصر بتشرف العالم وأولادها في كل مكان"

وأشاد فهمي بإنجازات المصريين على الساحة الدولية قائلًا:"مصر اللي أولادها بيشرفوها في العالم كله، وآخرهم الدكتور خالد العناني اللي تم اختياره مديرًا عامًا لليونسكو، والمدير التنفيذي لمنظمة الفاو، وتأهل منتخب مصر لكأس العالم".

وأضاف:"محدش يقدر ينسى الافتتاح المبهر للمتحف المصري الكبير، ولا نقدر نغفل دور الفنان الكبير فاروق حسني في إنشاء هذا الصرح العظيم".

حسين فهمي: "مصر تبتدي عصر نهضة جديد.. والسينما مشروع وطن"

واختتم فهمي كلمته برسالة أمل وفخر قائلًا:"مصر دايمًا قادرة تصنع المعجزات، وبالإرادة والعمل نقدر نصنع المستحيل. إحنا بنبدأ عصر نهضة جديدة بالإبداع والنجاح، والسينما بالنسبة لينا مش مجرد فن، لكنها مشروع وطن كامل".

