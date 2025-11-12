الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسين فهمي: مصر قادرة على صنع المعجزات والسينما مشروع وطن

حسين فهمي، فيتو
حسين فهمي، فيتو
18 حجم الخط

أطلق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، رسائل وطنية قوية خلال كلمته في حفل الافتتاح، مؤكدًا أن مصر تدخل عصر نهضة جديد قائم على الإبداع والنجاح، وأن السينما جزء أصيل من هذا المشروع الوطني.

حسين فهمي: "ندعم أشقاءنا في السودان ولبنان ونتمسك بالقضية الفلسطينية"

واستهل فهمي كلمته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  بالتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، قائلًا:"ندعم إخواننا في السودان ولبنان، ونتمسك بموقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية، إلى أن وصلنا إلى اتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة".

حسين فهمي: "مصر بتشرف العالم وأولادها في كل مكان"

وأشاد فهمي بإنجازات المصريين على الساحة الدولية قائلًا:"مصر اللي أولادها بيشرفوها في العالم كله، وآخرهم الدكتور خالد العناني اللي تم اختياره مديرًا عامًا لليونسكو، والمدير التنفيذي لمنظمة الفاو، وتأهل منتخب مصر لكأس العالم".

وأضاف:"محدش يقدر ينسى الافتتاح المبهر للمتحف المصري الكبير، ولا نقدر نغفل دور الفنان الكبير فاروق حسني في إنشاء هذا الصرح العظيم".

حسين فهمي: "مصر تبتدي عصر نهضة جديد.. والسينما مشروع وطن"

واختتم فهمي كلمته برسالة أمل وفخر قائلًا:"مصر دايمًا قادرة تصنع المعجزات، وبالإرادة والعمل نقدر نصنع المستحيل. إحنا بنبدأ عصر نهضة جديدة بالإبداع والنجاح، والسينما بالنسبة لينا مش مجرد فن، لكنها مشروع وطن كامل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسين فهمي الفنان حسين فهمي السينما مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

المخرج عمر زهران على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور)

حسين فهمي وزوجته على ريد كاربت اقتتاح القاهرة السينمائي (فيديو وصور)

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية