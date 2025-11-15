أبطال فيلم شكوى رقم 713317 يتألقون على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (فيديو وصور)

18 حجم الخط

توافد فريق عمل الفيلم المصري شكوى رقم 713317 على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور صناع الفيلم وأبطاله الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث السينمائي البارز، في مقدمتهم الفنان محمود حميدة والفنان محمد رضوان والفنانة شيرين.

كما حرص عدد من النجوم على التواجد من أبرزهم حسين فهمي ولبلبة وخالد سليم، والناقد طارق الشناوي، والفنان نيقولا معوض والفنانة جهاد حسام الدين والإعلامية بوسي شلبي.

فيلم شكوى رقم 713317

ويُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وفيلم "شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة. تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة.

ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية، والفيلم من بطولة محمود حميدة وشيرين معا بجانب هنا شيحة ومحمد رضوان، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

يُعد المخرج ياسر شفيعي صانع أفلام مصريًا بدأ مسيرته بعيدًا عن السينما كمصمّم مجوهرات، قبل أن يتجه إلى الإخراج بعد دراسته في أكاديمية الفنون ومدرسة الجيزويت للسينما. وقد حصدت أفلامه القصيرة عدة جوائز، من بينها: "حلم المشهد"، "التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، و"الراجل اللي بلع الراديو"، ويأتي "شكوى رقم 713317" ليصبح أول فيلم روائي طويل له.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

