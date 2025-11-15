بعد حادث السير، مفاجأة عن قيادة أحمد سعد لسيارته

18 حجم الخط

يبدو أن الفنان أحمد سعد، أصبح لديه أزمة بسبب قيادة السيارات، وذلك بعدما تعرض لحادث سير للمرة الثانية على التوالي، بعد الحادث الأول الذى وقع في يونيو 2025.

وكشف مصدر مقرب من “سعد”، مفاجأة عن أزمة الحوادث المتكررة، حيث أكد على أنه لا يقود سياراته طوال الوقت، وأن لديه سائق شخصي، يصطحبه في جميع الحفلات والمناسبات الفنية، مشيرًا إلى أنه من المرات القليلة الذى يقود السيارة بمفرده.

وأشار المصدر، أن أحمد سعد، يجيد القيادة، بعكس ما أشيع الفترة الماضية، ولكن طوال الوقت، يفضل أن يكون لديه سائق شخصي، نظرًا للمسافات الطويلة الذى تحتاج للراحة من أجل القيادة.

كان الفنان أحمد سعد قد تعرض، صباح اليوم السبت، لحادث سير قوي أثناء قيادته سيارته، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في منطقة الظهر نتيجة شدة الاصطدام.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكد الفريق الطبي وجود كدمات والتهابات حادة في فقرات الظهر تتطلب الراحة التامة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مقرب من سعد أن قوة الحادث تسببت في آلام حادة جعلت حركته محدودة، مما استدعى وضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة لحين استقرار حالته بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن حالته ليست خطيرة، لكنها تحتاج لعلاج ومتابعة دقيقة لتجنب أي مضاعفات على العمود الفقري.

