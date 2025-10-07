طريقة عمل شوربة الفريك، لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

طريقة عمل شوربة الفريك، شوربة الفريك من الأطباق التقليدية الشهية التي تنتشر في المطبخ العربي والمصري بشكل خاص، وهي وجبة متكاملة غنية بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

وطريقة عمل شوربة الفريك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز هذه الشوربة بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، حيث يجتمع فيها الفريك (القمح الأخضر المجروش) مع الدجاج أو اللحم والخضروات في مزيج دافئ ومغذي.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل شوربة الفريك.

مكونات عمل شوربة الفريك:-

كوب فريك منقوع في الماء لمدة نصف ساعة ومغسول جيدا.

نصف كيلو من الدجاج أو اللحم المقطع مكعبات صغيرة حسب الرغبة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو السمن البلدي

جزرتان مقطعتان مكعبات صغيرة

حبة طماطم مبشورة أو ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

عود كرفس مقطع اختياري لإضافة نكهة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

رشة قرفة أو حبهان مطحون لإضافة نكهة مميزة

5 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم يمكن استخدام مكعب مرقة مع الماء المغلي

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة الفريك

طريقة عمل شوربة الفريك:-

ينقع الفريك في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يلين قليلا، ثم يُغسل جيدا عدة مرات للتخلص من أي شوائب أو غبار، ويصفى جيدا.

في قدر كبير، ضعي الزيت أو السمن على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبيً خفيف.

ضيفي الثوم المهروس وقلبي لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته العطرة.

أضيفي قطع الدجاج أو اللحم إلى القدر، وحرّكيها جيدا حتى تتحمر قليلا ويخرج منها عصارتها.

يُمكنك في هذه المرحلة إضافة القليل من الفلفل الأسود والملح لتعزيز النكهة.

ضعي الجزر والكرفس والطماطم المبشورة أو معجون الطماطم، وقلبي المزيج لمدة 3 دقائق حتى تتجانس النكهات.

أضيفي الفريك المنقوع والمصفى إلى القدر، وقلبيه مع المكونات جيدا حتى يتشرب النكهات.

صبي المرق الساخن على المكونات، ثم أضيفي الكمون ورشة القرفة أو الحبهان، واتركي الشوربة تغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

خففي النار وغطي القدر جزئيا، واتركي الشوربة تطهى لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى ينضج الفريك تماما ويتماسكبعد أن تنضج الشوربة، تذوقيها وعدّلي التوابل حسب الرغبة.

تقدم شوربة الفريك ساخنة في أطباق عميقة، ويزين الوجه بالبقدونس المفروم أو رشة من الفلفل الأسود، ويمكن تقديمها مع شرائح من الليمون أو خبز محمص على الجانب.

لنجاح شوربة الفريك، يجب نقع الفريك وهى خطوة أساسية لتقليل وقت الطهي ولجعل القوام أكثر نعومة.

يمكن استبدال مرق الدجاج بالماء، لكن يفضل المرق لإضافة طعم أغنى.

لإعطاء الشوربة نكهة مميزة، يمكن تحمير اللحم أو الدجاج أولا بالزبدة قبل إضافته إلى القدر.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم لإبراز الطعم وإضافة لمسة منعشة.

من الممكن أيضا تحضير الشوربة بدون لحم أو دجاج لتكون وجبة نباتية خفيفة.

الفوائد الغذائية لشوربة الفريك

الفريك غني بالألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة طويلة.

يحتوي على نسبة جيدة من البروتين النباتي، خاصة إذا تم تحضيره مع مرق اللحم أو الدجاج.

يمد الجسم بـ الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم.

يُعتبر طبق مثالي للرجيم أو لفصل الشتاء، حيث يمنح الدفء والطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.