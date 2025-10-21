شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة

شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، يبحث الجميع عن وجبات تمنح الدفء والطاقة في آنٍ واحد، وتُعد شوربة الشوفان بالدجاج والخضار من أفضل الخيارات التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.





فهي وجبة متكاملة يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، وتناسب جميع أفراد الأسرة، خصوصًا الأطفال وكبار السن الذين يحتاجون إلى طعام سهل الهضم وغني بالعناصر المفيدة.



شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، هي طبق متكامل يجمع بين الصحة والراحة والطعم اللذيذ. فهي تمنح الجسم الدفء في ليالي الخريف والشتاء وتساعد على استعادة النشاط بعد يوم طويل.



كما أنها خيار مثالي لكل من يسعى لتغذية متوازنة دون حرمان أو دهون زائدة. لذا، لا تترددي في إعدادها لعائلتك لتستمتعي بوجبة صحية تُغذي الجسد وتُنعش الروح في الوقت نفسه.



قيمة غذائية عالية

تُعد هذه الشوربة مصدرًا متوازنًا للبروتينات والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات. فالشوفان يحتوي على ألياف بيتا جلوكان المعروفة بقدرتها على تعزيز المناعة وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.



أما الدجاج، فهو مصدر غني بالبروتين الضروري لبناء العضلات وتجديد خلايا الجسم، في حين تضيف الخضروات مثل الجزر والبازلاء والكرفس والبطاطس مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين "A" و"C" والبوتاسيوم والحديد.

فوائد صحية متعددة لشوربة الشوفان

تساعد شوربة الشوفان بالدجاج والخضار على تدفئة الجسم في الأجواء الباردة وتزويده بالطاقة اللازمة لمواجهة التعب والإجهاد.

كما أنها مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي بفضل محتواها من الألياف التي تُحسّن عملية الهضم وتمنع الإمساك.



وتُعتبر خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يرغبون في إنقاص الوزن، إذ تحتوي على سعرات حرارية معتدلة وشعور طويل بالشبع دون الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

كذلك تساعد هذه الشوربة على دعم الجهاز المناعي، خاصة في فترات البرد والأنفلونزا، حيث يجتمع في مكوناتها مرق الدجاج الدافئ والخضروات الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، مما يجعلها وجبة علاجية طبيعية تخفف من أعراض الزكام واحتقان الحلق.

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالدجاج

تحضير شوربة الشوفان بالدجاج والخضار سهل ولا يحتاج إلى وقت طويل.

المكونات:

نصف كوب من الشوفان.

صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة.

جزرتان مقطعتان إلى شرائح.

ثمرة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات.

نصف كوب من البازلاء.

عود كرفس مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

لتر ونصف من مرق الدجاج أو الماء.

ملح، فلفل أسود، وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الزيت أو الزبدة.

شوربة الشوفان بالدجاج والخضار

طريقة التحضير:

في قدر على النار، تُسخن الزبدة أو الزيت ثم يُضاف البصل والثوم ويُقلب حتى يذبل.

تُضاف قطع الدجاج وتُشوح حتى يتغير لونها.

تُضاف الخضروات المقطعة وتُقلب لبضع دقائق.

يُسكب المرق الساخن، ثم يُترك الخليط حتى يغلي.

بعد الغليان، يُضاف الشوفان وتُخفف النار حتى تنضج المكونات معًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

يُضبط الملح والفلفل، ويمكن إضافة القليل من الكريمة أو الحليب لمزيد من القوام الكريمي إذا رغبتِ.

نصائح لتقديمها بشكل شهي

يمكن تزيين وجه الشوربة بالبقدونس المفروم أو قطرات من عصير الليمون لإضافة نكهة منعشة.

إذا كنتِ تفضلينها أثقل قوامًا، زيدي كمية الشوفان قليلًا.

يمكن استبدال الدجاج بالديك الرومي أو اللحم المفروم الخالي من الدهون حسب الرغبة.

وتُقدَّم ساخنة مع قطعة من الخبز الأسمر أو التوست المحمّص لتكتمل الوجبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.