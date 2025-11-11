إسبانيا تستدعي بديل لامين يامال لمعسكر الماتادور

18 حجم الخط

قرر منتخب اسبانيا استدعاء خورخي دي فروتوس، مهاجم رايو فايياكانو ليحل محل لامين يامال في المباراتين الأخيرتين من تصفيات مونديال 2026، وستواجه إسبانيا فيهما جورجيا وتركيا.

استدعاء بديل لامين يامال

كان دي فروتوس، الذي خاض مباراته الدولية الأولى في السابع من أغسطس الماضي أمام تركيا، أحد اللاعبين الذين استبعدهم دي لا فوينتي من آخر استدعاء لمنتخب إسبانيا في عام 2025 بسبب عودة لامين يامال.

ولكن عقب خضوع لاعب برشلونة أمس الإثنين، اليوم الذي كان من المقرر أن ينضم فيه إلى معسكر (لاروخا)، لإجراء طبي على خلفية مشكلات لديه بمنطقة العانة دون إبلاغ أطباء الاتحاد، ألغى المدرب استدعاء لامين يامال من التشكيلة واستدعى دي فروتوس على وجه السرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.