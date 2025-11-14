الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

توروب يطلب تقريرا شاملا عن شبيبة القبائل استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
طلب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، من الجهاز الفني ومحلل الأداء إعداد تقرير فني شامل عن فريق شبيبة القبائل الجزائري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق الأحمر للمواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويهدف توروب من هذا التقرير إلى دراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجزائري، وتحليل أسلوب لعبه في المباريات الأخيرة، إلى جانب التعرف على أبرز عناصره وقدراتهم الفردية، من أجل وضع الخطة المناسبة لبداية قوية في مشوار البطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجريدة الرسمية