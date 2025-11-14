الجمعة 14 نوفمبر 2025
بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

 حقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره الأنجولي، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب “11 نوفمبر” في العاصمة لواندا، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية القادمة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف تقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 43، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين أعلن التشكيل الرسمي للمباراة، والذي شهد حضور النجم العالمي ليونيل ميسي على رأس التشكيل الأساسي لقيادة الخط الهجومي، وفي المقابل دخل لاعب الزمالك شيكو بانزا كبديل خلال اللقاء.

تشكيل الأرجنتين ضد أنجولا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: خوان فويث – كريستيان روميرو – نيكولاس تاجليافيكو – نيكو جونزاليس

الوسط: ماك أليستر – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: تياجو ألمادا – لوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

تشكيل أنجولا ضد الأرجنتين

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي: هوجو ماركيز – غاسبار – جوناثان بواتو – روي مودستو – تو كارنييرو – مايسترو – فريدي – شيكو بانزا – جيلسون دالا – زيتو لوفومبو – إمبالا نزولا

