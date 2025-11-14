الجمعة 14 نوفمبر 2025
الأرجنتين تتقدم على أنجولا بهدف في الشوط الأول

 تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم، على ملعب “11 نوفمبر” في العاصمة لواندا، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية القادمة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف تقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 43. 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي للمباراة، والذي شهد حضور النجم العالمي ليونيل ميسي على رأس التشكيل الأساسي لقيادة الخط الهجومي، وفي المقابل دخل منتخب أنجولا بقيادة لاعب الزمالك شيكو بانزا.

تشكيل الأرجنتين ضد أنجولا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: خوان فويث – كريستيان روميرو – نيكولاس تاجليافيكو – نيكو جونزاليس

الوسط: ماك أليستر – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: تياجو ألمادا – لوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

تشكيل أنجولا ضد الأرجنتين

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي: هوجو ماركيز – غاسبار – جوناثان بواتو – روي مودستو – تو كارنييرو – مايسترو – فريدي – شيكو بانزا – جيلسون دالا – زيتو لوفومبو – إمبالا نزولا

