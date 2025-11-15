بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

18 حجم الخط

سقط منتخب بلجيكا في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب كازاخستان، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

جاء هدف كازاخستان عن طريق ساتباييف في الدقيقة 9، فيما تعادل بلجيكا عن طريق هانز فاناكن في الدقيقة 48.

ترتيب المجموعة بعد نهاية مباراة بلجيكا ضد كازاخستان

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على نظيره مقدونيا الشمالية، بينما يقبع منتخب ويلز في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، يليه كازاخستان بـ8 نقاط، ومنتخب ليشتنشتاين بالمركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

بلجيكا يفوز على ويلز

وكان منتخب بلجيكا حقق فوزًا غاليا على مضيفه منتخب ويلز بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت على ملعب كارديف سيتي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة ويلز ضد بلجيكا

حيث تقدم أصحاب الأرض منتخب ويلز مبكرًا، قبل أن يرد المنتخب البلجيكي بثلاثة أهداف مميزة ويستعرض قوته الهجومية، فيما سجلت ويلز هدفًا ثانٍ في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 4-2، وسط إثارة كبيرة وأداء تكتيكي مميز.

وجاءت بداية لقاء ويلز ضد بلجيكا صادمة للجماهير البلجيكية، حيث سجل جو رودون هدف التقدم لويلز في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة، مانحًا أصحاب الأرض التفوق المبكر، بمهارة فردية أكثر من رائعة داخل منطقة العمليات.

ولم تتأخر بلجيكا في العودة إلى المباراة، حيث أحرز كيفين دي بروين هدف التعادل من ضربة جزاء بالدقيقة 18، قبل أن يسجل توماس منير الهدف الثاني في الدقيقة 24، مع الاستفادة من تحركات الفريق وسط الدفاع الويلزي.

ثم واصل المنتخب البلجيكي السيطرة، وأحرز دي بروين الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 76، قبل أن يقلص ناثان برودهيد النتيجة لويلز بهدف ثانٍ في الدقيقة 89، إلا أن لياندرو تروسار أطلق رصاصة الرحمة بهدف رابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي.

