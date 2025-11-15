السبت 15 نوفمبر 2025
فينيسيوس جونيور يقود هجوم البرازيل أمام السنغال وديا

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل، تشكيل راقصي السامبا لمواجهة نظيره السنغالي، مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، وديا  في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

تشكيل البرازيل ضد السنغال

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: جابرييل ماجاليس - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - أليكس ساندرو

الوسط: برونو جيماريش - كاسيميرو

الهجوم: إستيفاو - رودريجو - ماتيوس كونيا - فينيسيوس جونيور

ويسعى منتخب البرازيل خلال مجريات المباراة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حين أن السنغال تريد خوض تجربة قوية قبل مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية

تنطلق مباراة البرازيل ضد السنغال في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد السنغال الودية 


تُذاع مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وسيخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى، هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب تونس، في حين أن السنغال ستضرب موعدًا مع كينيا في اليوم نفسه.

البرازيل منتخب البرازيل السنغال مباراة البرازيل والسنغال تشكيل البرازيل ضد السنغال

