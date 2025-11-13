الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
تعادل منتخب  فرنسا، سلبيا مع نظيره الأوكراني، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل فرنسا ضد أوكرانيا

وبدأ منتخب فرنسا مباراة أوكرانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مينان.

في الدفاع: جوستو، أوباميكانو، ساليبا، كوندى.

في الوسط:  لوكاس دينييه، نجولو كانتي، كواديو كونيه.

في الهجوم: أوليز، كيليان مبابي، باركولا

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أوكرانيا

تُذاع مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

