الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026

هالاند
هالاند
18 حجم الخط

فاز منتخب النرويج على نظيره إستونيا بنتيجة، 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف النرويج وإستونيا

جاءت رباعية النرويج عن طريق هدفين لإيرلينج هالاند وهدفين لسورلوث.

النرويج تقترب من الصعود لكأس العالم

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة، ويليه منتخب إيطاليا برصيد 15 نقطة مع خوض مباراة أقل، وقبله إسرائيل برصيد 9 نقاط، بينما يملك منتخب إستونيا 4 نقاط، ومنتخب مولدوفا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

بهذه النتيجة وضع المنتخب النرويجي قدمه في كأس العالم بعد ما تصدر المجموعة، ويحتاج المنتخب الإيطالي الفوز على مولدوفا والنرويج بفارق أكثر من 19 هدفا كي يصعد مباشرة إلى المونديال بدلا من النرويج.

إيطاليا تفوز على إستونيا 1/3 وتلاحق النرويج 

وكانت مباراة منتخب إستونيا ضد إيطاليا انتهت بنتيجة 3-1 للآزوري، في المباراة التي جرت على ملعب لي كوك أرينا، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب إيطاليا في شباك إستونيا، مويس كين في الدقيقة 4، ماتيو ريتيجي في الدقيقة 38، فرانشيسكو إيسبوسيتو في الدقيقة 74، بينما أحرز رونو سبينان هدف إستونيا في الدقيقة 76.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النرويج هالاند النرويج منتخب تصفيات كأس العالم كأس العالم

مواد متعلقة

مبابي يقود هجوم فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

أيمن يونس لفيتو: استقدام مدرب أجنبي بنصف الموسم مغامرة واستمرار عبد الرؤوف ضرورة

محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر

كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك أمام زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

بيزيرا يدعم الزمالك قبل مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر

من شوارع أبو ظبي، توقعات جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز بالسوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية