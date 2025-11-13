هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

فاز منتخب النرويج على نظيره إستونيا بنتيجة، 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف النرويج وإستونيا

جاءت رباعية النرويج عن طريق هدفين لإيرلينج هالاند وهدفين لسورلوث.

النرويج تقترب من الصعود لكأس العالم

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة، ويليه منتخب إيطاليا برصيد 15 نقطة مع خوض مباراة أقل، وقبله إسرائيل برصيد 9 نقاط، بينما يملك منتخب إستونيا 4 نقاط، ومنتخب مولدوفا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

بهذه النتيجة وضع المنتخب النرويجي قدمه في كأس العالم بعد ما تصدر المجموعة، ويحتاج المنتخب الإيطالي الفوز على مولدوفا والنرويج بفارق أكثر من 19 هدفا كي يصعد مباشرة إلى المونديال بدلا من النرويج.

إيطاليا تفوز على إستونيا 1/3 وتلاحق النرويج

وكانت مباراة منتخب إستونيا ضد إيطاليا انتهت بنتيجة 3-1 للآزوري، في المباراة التي جرت على ملعب لي كوك أرينا، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب إيطاليا في شباك إستونيا، مويس كين في الدقيقة 4، ماتيو ريتيجي في الدقيقة 38، فرانشيسكو إيسبوسيتو في الدقيقة 74، بينما أحرز رونو سبينان هدف إستونيا في الدقيقة 76.

