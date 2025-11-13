الجمعة 14 نوفمبر 2025
فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

مبابي مهاجم فرنسا
فاز منتخب  فرنسا، على نظيره الأوكراني، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الفرنسي إلى كأس العالم 2026.

تشكيل فرنسا ضد أوكرانيا

وبدأ منتخب فرنسا مباراة أوكرانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مينان.

في الدفاع: جوستو، أوباميكانو، ساليبا، كوندى.

في الوسط:  لوكاس دينييه، نجولو كانتي، كواديو كونيه.

في الهجوم: أوليز، كيليان مبابي، باركولا

 

 فرنسا تتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على أوكرانيا

بهذه النتيجة يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

وكان منتخب فرنسا يحتاج إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما حدث أمام أوكرانيا الليلة.

