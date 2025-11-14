الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي في دبي بالإمارات

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
18 حجم الخط

 يواصل جناح نادي بيراميدز الدولي مصطفى فتحي برنامجه التأهيلي في مدينة دبي بالإمارات، من أجل تجهيزه للعودة بعد الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية،

إصابة مصطفى فتحي 

 وسافر  مصطفى فتحي مع بعثة بيراميدز إلى الإمارات  لخوض السوبر المصري، ويستمر برنامجه التأهيلي بأحد المراكز الرياضية في دبي حتى يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، على أن يعود بعدها لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في القاهرة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قررت سفر مصطفى فتحي إلى دبي لخوض برنامج تأهيلي مدته ثلاثة أسابيع من أجل مساعدته على العودة سريعا للملاعب من إصابة الخلفية، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع الارتباطات العديدة محليا وقاريا ودوليا خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز مصطفى فتحي إصابة مصطفى فتحي دبي

مواد متعلقة

المنتخب السعودي يتقدم علي كوت ديفوار بهدف دون رد في الشوط الأول وديا

منتخب إيطاليا يفوز على مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، تعادل إيطاليا ومولدوفا سلبيًا في الشوط الأول

تشكيل منتخب إيطاليا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم 2026

طاقم تحكيم ليبيري لمباراة المصري وكايزر تشيفز الجنوب افريقي بالكونفيدرالية

استعدادًا لـ كايزر تشيفز، المصري يفوز على فريق الشباب 0/1

شاهد، مران المصري بمعسكر بورفؤاد استعدادا لمواجهة كايزر شيفز بالكونفدرالية

تخطي الأهلي والهلال السعودي، بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية