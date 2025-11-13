منتخب إيطاليا يفوز على مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم 2026، فاز منتخب إيطاليا على نظيره مولدوفا بثنائية نظيفة على ملعب زيمبرو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة إيطاليا ومولدوفا

أحرز ثنائية منتخب ايطاليا مانشيني وفرانشيسكو في الدقيقة 88 و92

تشكيل إيطاليا ضد مولدوفا

وأعلن الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا تشكيل فريقه لمواجهة مولدوفا.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

فيكاريو – بيلانوفا – مانشيني – بونجيورنو – كامبياسو – تونالي – كريستينت – راسبادوري – اورسوليني – زاكاجني - سكاماكا.

ترتيب إيطاليا ومولدوفا في تصفيات كأس العالم

يحتل المنتخب الإيطالي المركز الأول برصيد 18 نقطة

ويدخل منتخب مولدوفا اللقاء وهو فى المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة

مباراة إيطاليا ومولدوفا

بدأ المنتخب الإيطالي مشواره بالخسارة أمام النرويج وهي النتيجة التي أدّت إلى إقالة المدرب لوتشيانو سباليتي عقب المباراة الثانية أمام مولدوفا رغم الفوز بثنائية نظيفة سجلها راسبادوري وكامبياسو.

قاد جاتوزو الأزوري لأربعة انتصارات متتالية أبرزها فوز عريض 5-0 على إستونيا، ثم 3-0 على الكيان الصهيوني، ليحافظ على سجل مثالي دون أي تعثر.

وخاضت إيطاليا حتى الآن 6 مباريات، فازت في خمس منها وخسرت واحدة فقط، وسجلت 18 هدفًا مقابل 8 أهداف في شباكها.

وسجّل جاتوزو رقمًا تاريخيًا مع الأزوري إذ أصبح أول مدرب منذ عام 1949 يفوز في مبارياته الثلاث الأولى ويسجل خلالها ثلاثة أهداف على الأقل، قبل أن يواصل هذا المعدّل المميز في المباراة الرابعة أيضًا.

