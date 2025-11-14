المنتخب السعودي يتقدم علي كوت ديفوار بهدف دون رد في الشوط الأول وديا

18 حجم الخط

تقدم المنتخب السعودي علي نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد، في الشوط الأول خلال لقاء الفريقين الودي على ملعب الإنماء.

أحرز هدف منتخب السعودية صالح أبو الشامات.

منتخب السعودية

وتعد تلك المباراة بداية رحلة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى نهائيات كأس العالم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، كما صعد أيضًا منتخب كوت ديفوار عن قارة إفريقيا.

كما يلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، التي تقام بين الأول و18 ديسمبر المقبل، إلى جوار المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.

