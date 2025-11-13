استعدادًا لـ كايزر تشيفز، المصري يفوز على فريق الشباب 0/1

18 حجم الخط

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الشباب " 2005 " بالنادي بهدف للاشيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.



أحرز الجزائري منذر طمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين من الشوط الثاني للمباراة التي جاءت قوية وحماسية من كلا الفريقين اللذين وضح عليهما التأثر الشديد بأرضية الملعب المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي هطلت على بورسعيد أمس واليوم.

تشكيل المصري في المباراة الودية

بدأ المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من: محمد شحاته لحراسة المرمى، عبد الوهاب نادر ، أحمد منصور، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي أحمد عامر ، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي محمد الشامي، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد شرف، وشهد هذا الشوط الدفع بالحارس عصام ثروت.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تباعًا بكل من الحارس محمود حمدي، الرواندي بونور موجيشا، النيجيري كينجسلي ايدوو، محمود حمادة، منذر طمين بالإضافة للثنائي الناشئ حسام حسن ومحمود أشرف.

