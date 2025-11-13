تصفيات كأس العالم، تعادل إيطاليا ومولدوفا سلبيًا في الشوط الأول

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم 2026، تعادل منتخبي إيطاليا ومولدوفا سلبيا في الشوط الاول على ملعب زيمبرو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل إيطاليا ضد مولدوفا

وأعلن الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا تشكيل فريقه لمواجهة مولدوفا.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

فيكاريو – بيلانوفا – مانشيني – بونجيورنو – كامبياسو – تونالي – كريستينت – راسبادوري – اورسوليني – زاكاجني - سكاماكا.

ترتيب إيطاليا ومولدوفا في تصفيات كأس العالم

يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النرويج المتصدّر

ويدخل منتخب مولدوفا اللقاء وهو فى المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة من ست مباريات، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال التصفيات مكتفيًا بتعادل وخمس هزائم.

مباراة إيطاليا ومولدوفا

وتُعدّ المباراة حاسمة بالنسبة لمنتخب إيطاليا الذي لا يملك رفاهية إهدار النقاط إذا أراد مواصلة مشواره نحو التأهل للمونديال.

ويسعى المنتخب الإيطالي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المميزة وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات.

بدأ المنتخب الإيطالي مشواره بالخسارة أمام النرويج وهي النتيجة التي أدّت إلى إقالة المدرب لوتشيانو سباليتي عقب المباراة الثانية أمام مولدوفا رغم الفوز بثنائية نظيفة سجلها راسبادوري وكامبياسو.

قاد جاتوزو الأزوري لأربعة انتصارات متتالية أبرزها فوز عريض 5-0 على إستونيا، ثم 3-0 على الكيان الصهيوني، ليحافظ على سجل مثالي دون أي تعثر.

وخاضت إيطاليا حتى الآن 6 مباريات، فازت في خمس منها وخسرت واحدة فقط، وسجلت 18 هدفًا مقابل 8 أهداف في شباكها.

وسجّل جاتوزو رقمًا تاريخيًا مع الأزوري إذ أصبح أول مدرب منذ عام 1949 يفوز في مبارياته الثلاث الأولى ويسجل خلالها ثلاثة أهداف على الأقل، قبل أن يواصل هذا المعدّل المميز في المباراة الرابعة أيضًا.

