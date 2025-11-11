أيمن يونس لفيتو: استقدام مدرب أجنبي بنصف الموسم مغامرة واستمرار عبد الرؤوف ضرورة

18 حجم الخط

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأهلي استحق الفوز بالسوبر المصري لأنه نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، بينما فشل الزمالك في ذلك وهو ما أعطى الأفضلية للقلعة الحمراء.

الزمالك يحتاج إلي مهاجم وهناك لاعبين مميزين

وأضاف أيمن يونس في حواره مع فيتو: قائمة الزمالك الحالية بها الكثير من اللاعبين المميزين مثل محمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وعمر جابر ومحدد اسماعيل والونش وبيزيرا وبكل تأكيد أحمد فتوح الذي استعاد مستواه وانضم لمنتخب مصر وهذا يعني أن الزمالك بخير.

وتابع: ولكن هناك أزمة في مركز رأس الحربة وقد تحتاج لتدعيم في يناير إن لم يستعد البعض مستواه خاصة سيف الدين الجزيري.

وحول أخطاء أحمد عبد الروؤف في إدارة مباراة الزمالك أمام الأهلي قال: لم يرى المباراة جيدا وحاول غلق الملعب ولكن الحقيقة أيضا أن غياب بنتايك أثر عليه جدا لأنه كان يغلق جبهة زيزو.

وواصل: عدم وجود بنتايك ساعد زيزو على اللعب مستريحا وأثمر ذلك عن صناعته للهدف الأول لزميله في الفريق أشرف بن شرقي واضاف ضاحكا:"الاثنين من عندنا".

أيمن يونس يتحدث عن أزمة زيزو

وردا على سؤال حول ما تعرض له زيزو من هتافات خلال مباراة القمة: لا أحب الحديث عن هذا الأمر، أحمد سيد زيزو جاءني عقب المباراة وسلم علي وعانقته وهنأته على الفوز وتمنيت له التوفيق.

وردا على سؤال حول رأيه في استمرار أحمد عبد الرؤوف أو استقدام مدرب أجنبي، قال أيمن يونس: لا يهمني اسم المدرب ولكن يهمني الأهداف التي يأتي من أجلها والمعطيات التي ستتوافر له.

هل يؤيد أيمن يونس تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي؟

وقال: أنا ضد التعاقد مع مدرب أجنبي في منتصف الموسم لأنه سيستغرق وقتا طويلا للتعرف على اسماء اللاعبين ومراكزهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وحتى يتعرف على كل ذلك سيكون الموسم قد شارف على الانتهاء.

وأضاف: التعاقد مع مدير فني أجنبي مغامرة صعبة جدا في نصف الموسم، ولذلك أنا مع استمرار أحمد عبد الرؤوف ويأخذ فرصة كامله بشرط أن يحصل على الدعم والمساندة الكافيين ويختار لاعبا أو اثنين كصفقات في يناير.

من يتحمل النتائج السلبية في موسم الزمالك؟

وردا على سؤال من يتحمل النتائج السلبية في موسم الزمالك، قال أيمن يونس: لابد أن نعترف أننا نمر بموسم صعب لأن 10 صفقات دخلت على الفريق وهذا أمر ليس سهلا.

وتابع: ويجب أن تعرف كيف تحتفظ بهذه الصفقات وكيف تطور أداءها وكيف توظف مهاراتها لصالح الفريق وهذا أمر يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف: نرى في الأندية الكبرى ثباتا في التشكيل مع تغير المواسم ولكن هذا لا يحدث في الزمالك.

وواصل: الأندية في مصر تستقدم كل عام 10 لاعبين أو أكثر، وهذا العدد الكبير من اللاعبين يحتاجون إلى وقت كي يفهموا طريقة اللعب وشخصية الفريق.

