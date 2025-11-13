الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يقود هجوم فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
18 حجم الخط

 أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب  فرنسا، تشكيل الديوك لمواجهة نظيره الأوكراني مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل فرنسا ضد أوكرانيا

ويبدأ منتخب فرنسا مباراة أوكرانيا كالتالي:

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أوكرانيا


تُذاع مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا منتخب فرنسا فرنسا أمام أوكرانيا مباراة فرنسا أمام أوكرانيا أوكرانيا

مواد متعلقة

أيمن يونس لفيتو: استقدام مدرب أجنبي بنصف الموسم مغامرة واستمرار عبد الرؤوف ضرورة

محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر

كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك أمام زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

بيزيرا يدعم الزمالك قبل مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر

من شوارع أبو ظبي، توقعات جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز بالسوبر (فيديو)

ارتباك في الزمالك..عبد الرؤوف يفاضل بين صبحي وعواد أمام بيراميدز بالسوبر المصري

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

نيجيريا والجابون يتجهان لشوطين إضافيين في الملحق المؤهل للمونديال

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية