الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بـ لقب كأس السوبر

سوبر كرة اليد، هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي

وأشاد رئيس الأهلي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

وأكد الكابتن محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب سموحة

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، للموسم الحالي 2025 /2026.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة (26-22).

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل سموحة لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من الدور قبل النهائي.

