الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بـ لقب كأس السوبر

محمود الخطيب
محمود الخطيب
18 حجم الخط

سوبر كرة اليد، هنأ  الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي

 وأشاد رئيس الأهلي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

 وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

 وأكد الكابتن محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب سموحة

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، للموسم الحالي 2025 /2026. 

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بنتيجة (26-22). 

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي. 

وعلى الجانب الآخر، تأهل سموحة لنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من الدور قبل النهائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطيب الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يكشف موقفه من أليو ديانج بعد عروض السعودية ويحدد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد شفائه

وليد صلاح يتوعد زيزو بعد واقعة السوبر المصري ويكشف عن نظام جديد لتحية الجماهير

أيرلندا تهزم البرتغال بثنائية في ليلة طرد رونالدو بتصفيات كأس العالم

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

مالية كفر الزيات يفوز على السكة الحديد 2-1 في دوري المحترفين

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الدوري الفرنسي

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

انسحاب مثير للطيران بعد تأخره بـ 12 هدفًا أمام الأهلي في دوري السيدات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

المزيد
الجريدة الرسمية