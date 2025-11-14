الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انسحاب مثير للطيران بعد تأخره بـ 12 هدفًا أمام الأهلي في دوري السيدات

الأهلي
الأهلي
 شهدت الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للسيدات واقعة مثيرة، بعدما انسحب فريق الطيران من مباراته أمام سيدات الأهلي، عقب تأخره 12 هدفًا دون رد.

وجاء قرار الانسحاب عند الدقيقة 55، في ظل التفوق الكبير لصالح الأهلي منذ بداية اللقاء، ليتوقف اللعب رسميًا بقرار من الحكم.

 

تشكيل الأهلي أمام الطيران

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وسارة كرد ومنة طارق وحبيبة عمر وثريا أشرف.

خط الهجوم: ميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وحبيبة عصام وكاميليا الديب ونادين غازي وهنا عثمان ونادين محمد ونور يوسف وميا داردن وسارة خالد.

الأهلي الطيران الدوري الممتاز

