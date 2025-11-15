تعليمات عاجلة من محافظ الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية وحماية الناخبين

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2025 موجّهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، للرفع من درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 و38 لسنة 2025 بشأن الجدول الزمني للانتخابات.

القرار يهدف إلى تهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر

وأكد المحافظ أن القرار يهدف إلى تهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مع ضمان حسن سير العملية الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وشدد الأشموني على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل من له حق التصويت، لدعم مسيرة التنمية والبناء، وتعزيز الاستقرار ورسم مستقبل مصر التشريعي، مؤكدًا على أهمية وعي المواطنين وحسهم الوطني في النزول للإدلاء بأصواتهم.

المحافظ يوجه الجهاز التنفيذي بتنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم

وفي إطار الاستعدادات، وجّه المحافظ الجهاز التنفيذي بالشرقية بتنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم، والتي تتضمن:

معاينة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها وعدم إدراجها بخطط الصيانة خلال فترة الانتخابات.

فحص سلامة المباني والأسوار واستيفاء اشتراطات الوقاية من الحريق، وتأمين حرم آمن لا يقل عن 200 متر حول كل مقر انتخابي.

توفير خطوط هاتف أرضية فعالة ووجود المدير المسؤول طوال فترة الانتخابات.

تشكيل لجان متابعة للمرور الميداني على المقار للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات.

تجهيز مراكز السيطرة بالشبكة الوطنية والتنسيق الكامل مع مركز الوزارة قبل وأثناء يومي الانتخابات.

توفير الدعم الأمني والطبي، بما يشمل سيارات إسعاف ومناطق مبيت لائقة للقوات المشاركة.

تجهيز المقار بكشافات ومولدات كهرباء للطوارئ، مع توفير تندات وكراسي لتسهيل تصويت المواطنين، وتخصيص مدخل وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

التأكد من جاهزية دورات المياه، وتوفير 50 شيكارة رمل أمام كل مقر كإجراء احترازي.

الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأشار الأشموني إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، لضمان أن تظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة في هذا العرس الديمقراطي.

