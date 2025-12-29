برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

18 حجم الخط

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026.

مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

وأكد رئيس مجلس النواب، في نص برقية التهنئة، أن مناسبة حلول العام الميلادي الجديد تحمل في طياتها معاني الأمل وروح التفاؤل بالمستقبل والإصرار على مواصلة العمل والعطاء لما فيه خير الوطن، وترسخ قيم الوحدة والتضامن والسلام بين أبنائه.

عام حافل بالنجاحات والإنجازات

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة المجيدة يُشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات، سائلًا العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق، وأن يكون عامًا حافلًا بالنجاحات والإنجازات، وبشائر الخير والسلام لبلادنا الحبيبة، ولمنطقتنا والعالم أجمع، وكل عام وانتم بخير.

كما بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد.

تهنئة مجلس الشيوخ بمناسبة العام الميلادي

وقال رئيس مجلس الشيوخ: “يسعدني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إليكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني القلبية بحلول العام الميلادى الجديد، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من الأمان والاستقرار”.

الاحتفال بالعام الميلادي الجديد

وتابع رئيس الشيوخ: وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة، لنستلهم منها الإرادة الصادقة في الوفاء برسالتنا الوطنية في مجال البناء والتنمية، خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال مسيرة العطاء من أجل وطننا الحبيب مصر، داعين الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء، وكل عام وأنتم بخير.

