انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية والمقاعد الفردية بمنيا القمح (فيديو وصور)

بدأ منذ قليل مؤتمر حزب مستقبل وطن بمدينة منيا القمح لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي المقاعد الفردية بمختلف مراكز محافظة الشرقية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حضور جماهيري واسع وقيادات حزبية بارزة وعدد من الوزراء السابقين.





إطلاق الشماريخ والألعاب النارية احتفاءً بانطلاق المؤتمر

بدأ المؤتمر بالوقوف للسلام الجمهوري، وتخلل الفعالية إطلاق الشماريخ والألعاب النارية احتفاءً بانطلاق المؤتمر، في مشهد جذب أنظار الحضور وأضفى أجواءً احتفالية مميزة.

التجهيزات على أعلى مستوى

شهدت الساحة المخصصة للمؤتمر تجهيزات مكثفة، حيث تم تركيب المنصة الرئيسية وأنظمة الصوت والإضاءة، مع تخصيص مناطق لاستقبال الحضور ووسائل الإعلام. كما تم رفع لافتات تعريفية بشعار المؤتمر "المصارحة والمكاشفة"، وتوزيع مواد تعريفية بالبرنامج الانتخابي للحزب ومرشحيه على نظامي الفردي والقوائم.

حضور قيادات الحزب والمرشحين

شارك في المؤتمر نائب رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبدالجواد، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وقيادات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور جميع مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي المقاعد الفردية من مختلف مراكز المحافظة.

شعار الحزب سيظل دائمًا "المواطن أولًا"،

وأكد عبد الجواد في وقت سابق أن الحزب يواصل تحركاته لدعم مرشحيه، مشددًا على أن شعار الحزب سيظل دائمًا "المواطن أولًا"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود لاستمرار مسيرة البناء والتنمية.

أجواء المؤتمر

توافد المواطنون منذ الصباح الباكر، وسط تنظيم محكم من فرق الحزب لضمان سلامة المشاركين وانسيابية الفعالية. وسجلت الكاميرات لحظات حماسية وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع كلمات قيادات الحزب والمرشحين، مؤكدين دعمهم الكامل للبرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

ويأتي هذا المؤتمر قبل أيام قليلة من بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائي تنتهي في 20 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

وتشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، خُصص لها 21 مقعدًا بنظام الفردي و21 مقعدًا بنظام القوائم في هذه المرحلة.

