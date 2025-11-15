السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

سقوط 3 عاطلين وسيدة لسرقتهم الهواتف والمشغولات الذهبية والمتاجر بالقاهرة

سقوط 3 عاطلين وسيدة
سقوط 3 عاطلين وسيدة لسرقة الهواتف والمشغولات الذهبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبي جرائم السرقات بكافة دوائر أقسام المحافظة.

 ضبط شبكة نشالين الهواتف المحمولة

تمكن ضباط قسم شرطة السلام ثان من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عامل بمحل هواتف محمولة بدائرة القسم.

القبض على سيدة لسرقة مشغولات ذهبية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بإدارة قسم شرطة الجمالية إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل عملها بأسلوب "المغافلة"، وتم العثور بحوزتها على المسروقات المستولى عليها.

ضبط عاطل متخصص فى سرقة المتاجر

ونجحت حملة أمنية بقسم شرطة النزهة فى ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر كالون الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

