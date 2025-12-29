الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

قدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم الإثنين، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح.  

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة /طنطا متوسط تأخيرات القطارات 55 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

 أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 75 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وأعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات بشكل كامل على خط بنها - منوف وذلك بعد إزالة آثار حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطة سرس الليان.  

حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطة سرس الليان

وكان قطار خط بنها منوف شهد تصادم بينه وبين ميكروباص الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة على الخط.

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة الحادث. 

