انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

تنطلق اليوم السبت 15 نوفمبر أولى عروض مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تُعرض خمسة أفلام قصيرة متنوعة تعكس ثراء التجارب السينمائية العربية والعالمية.

برنامج الأفلام القصيرة

ويتضمن برنامج الأفلام القصيرة (1) الأعمال التالية:

"ذكرى" إخراج بيير-لوا جوبير، في عرضه العالمي الأول (فرنسا، المغرب | الفرنسية، العربية | دوكيودراما | 2025 | 9 دقائق)، الذي يروي قصة منير، راقص شاب، عبَر البحر هاربًا من الرياح المتغيرة إلى فرنسا المنغلقة على نفسها.

"تيتا وتيتا" إخراج لين الصفح، في عرضه العالمي الأول (لبنان، المملكة المتحدة | العربية | 2025 | 30 دقيقة)، الذي يصور العلاقة الوثيقة بين الشقيقتين سميرة وسوسن، اللتين تتشاركان الضحك والأسى، وتعيشان على الذكريات، متسائلتين عما إذا كان بالإمكان تجاهل الموت والتغيير بسهولة كما يتم تجاهل كل شيء آخر.

"الحصاد الأخير" إخراج نونو بوافينتورا ميراندا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الرأس الأخضر، البرتغال | الكريولية، البرتغالية | 2025 | 22 دقيقة | ملون وأبيض وأسود)، ليتتبع ثلاث شخصيات تواجه تحديات الحياة في مجتمع مهاجري الرأس الأخضر في لشبونة، مستعرضًا ارتباطهم بالذكريات وتعقيدات حياتهم كمهاجرين في بيئة حضرية.

"العصافير لا تهاجر" إخراج رامي الجربوعي، في عرضه العالمي الأول (تونس، قطر، ألمانيا | العربية | 2025 | 20 دقيقة)، الذي يحكي قصة يحيى، شاب قعيد من حي مهمش بالعاصمة التونسية، يحلم بعبور البحر المتوسط، ويواجه مصادفة تغيّر مسار حياته، مقدمًا تجربة فنية مميزة باستخدام تقنية الروتوسكوب والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.

"بايسانوس" إخراج أندريس وفرانشيسكا خميس جياكومان، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تشيلي، فلسطين، إسبانيا | العربية، الإسبانية | 2025 | 13 دقيقة)، الذي يخلق حوارًا بين راويين من تشيلي وفلسطين، متأملين معنى الهوية والعودة إلى فلسطين، ومبرزين الرابط بين منطقتين بعيدتين من خلال رؤية احتفالية تمنح المستقبل إمكانية النصر والأمل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

