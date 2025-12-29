18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تقام اليوم الإثنين 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إذ يلتقي مصر مع أنجولا وفي التوقيت ذاته يلتقي جنوب أفريقيا مع زيمبابوي بالمجموعة الثانية.

كما يتقابل جزر القمر مع مالي وفي نفس التوقيت المغرب مع زامبيا بالمجموعة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مصر ضد أنجولا – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساء - beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر ضد مالي – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 2

زامبيا ضد المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

وحسم ثلاثة منتخبات تأهلهم بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويعد منتخب مصر هو أول المتأهلين بشكل رسمي في أمم أفريقيا لدور ثمن النهائي بعد الفوز في أولى مواجهات دور المجموعات أمام زيمبابوي، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية.



كما رافق منتخب مصر كلا من منتخبي نيجيريا والجزائر إلي دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

