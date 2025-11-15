ضبط 5500 كيلو شحوم منتهية الصلاحية بمصنع في حملة تموينية بدمياط

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملة رقابية موسعة، استجابة لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بهدف متابعة الأسواق والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المستهلكين.

وكيل وزارة التموين يقود الحملة بنفسه

حيث قاد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، الحملة التفتيشية التي استهدفت احد مصانع انتاج الزيوت والشحوم بالمحافظة، حيث تمكنت الحملة من ضبط 8900 عبوة شحم منتهية الصلاحية تقدر بنحو 5500 كيلو جرام.

ضبط 8900 عبوة شحم منتهية الصلاحية داخل مصنع لإنتاج الزيوت بدمياط

تشكيل الحملة ومصادرة المضبوطات

شارك في الحملة كل من: جمعه الصوالحي وكيل المديرية، ومجدي المغلاوي مدير التجارة الداخلية، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، وعلي السلكاوي، والبدري النمر، ومحمد مسلم، الى جانب رجال الضبط القضائي، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تشديد على استمرار الحملات الرقابية

وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط مجدي عبد الكريم عامر، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت لضبط المخالفين ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستخدام حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

