السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 5500 كيلو شحوم منتهية الصلاحية بمصنع في حملة تموينية بدمياط

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بدمياط يقود الحملة بنفسه
18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملة رقابية موسعة، استجابة لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بهدف متابعة الأسواق والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المستهلكين.

وكيل وزارة التموين يقود الحملة بنفسه

حيث قاد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، الحملة التفتيشية التي استهدفت احد مصانع انتاج الزيوت والشحوم بالمحافظة، حيث تمكنت الحملة من ضبط 8900 عبوة شحم منتهية الصلاحية تقدر بنحو 5500 كيلو جرام.

 

ضبط 8900 عبوة شحم منتهية الصلاحية داخل مصنع لانتاج الزيوت بدمياط
ضبط 8900 عبوة شحم منتهية الصلاحية داخل مصنع لإنتاج الزيوت بدمياط

تشكيل الحملة ومصادرة المضبوطات

شارك في الحملة كل من: جمعه الصوالحي وكيل المديرية، ومجدي المغلاوي مدير التجارة الداخلية، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، وعلي السلكاوي، والبدري النمر، ومحمد مسلم، الى جانب رجال الضبط القضائي، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تشديد على استمرار الحملات الرقابية

وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط مجدي عبد الكريم عامر، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت لضبط المخالفين ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستخدام حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الضبط القضائي النيابة العامة تكثيف الحملات التموينية ضبط المخالفين صحة وسلامة المواطنين وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين بدمياط دمياط

مواد متعلقة

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع الانضباط وتفعيل التكنولوجيا بمدارس كفر البطيخ

عزبة البرج في دمياط تستضيف مبادرة أنت أقوى من المخدرات

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

قافلة طبية شاملة بقرية أم الرضا الجديدة ضمن خطة الصحة لشهر سبتمبر

محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر

محافظ دمياط ووزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يرأسون ندوة حول قانون العمل الجديد (صور)

ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط

وكيل تموين دمياط يتفقد سير العمل بمحطات تعبئة الغاز

الأكثر قراءة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية