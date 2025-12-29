الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الإثنين، مباراة تحصيل حاصل، أمام منتخب أنجولا ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في دور المجموعات، لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وبات من المؤكد أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمم أنجولا، تغييرات بالجملة بعد أن حسم الفراعنة رسميا صدارة المجموعة الثانية وبطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا.

حسام حسن يريح العناصر الأساسية

ويرغب حسام حسن في إتاحة الفرصة أمام بدلاء منتخب مصر من أجل الاطمئنان عليهم وتجهيزهم لمباراة دور الستة عشر وإدخالهم في أجواء البطولة، إلى جانب إراحة عناصر التشكيلة الأساسية في صفوف الفراعنة محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد حمدي. 

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

ومن المتوقع، أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - خالد صبحي (محمد إسماعيل) - أحمد فتوح

الوسط: محمد شحاته - محمود صابر - مهند لاشين 

الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى محمد - مصطفى فتحي

تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا 

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام أنجولا، إذ التقيا في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. 

وسجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، تعد مواجهة اليوم هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في تاريخ البطولة، بعدما سبق أن التقيا مرتين من قبل، ونجح منتخب مصر في حسم المواجهتين لصالحه.

