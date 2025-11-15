الفنانة إيفلين عشم الله.. والقدوة للشباب المحبط!

18 حجم الخط

دائما نشكوا من انعدام القدوة التي نقدمها للشباب، والحقيقة الدولة تخلت عن دورها في تقديم القدوة، والقطاع الأهلي رفع يده عن هذا الدور، ويجرى وراء مصالح ضيقة الأفق، وفي نفس المكان قدمت نماذج للدولة والمجتمع يمكنها أن تصبح قدوة للشباب، ولديها تجارب يمكن استفادة منها.. تجارب حقيقية نقدمها للشباب حتى نبعد عنهم الإحباط الذى يسيطر عليهم ويجثم على صدورهم..

الخميس الماضي كان هناك لقاء مع الفنانة التشكيلية القديرة إيفلين عشم الله في جمعية محبي الفنون الجميلة، هذه الفنانة بنت مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتي نشأت في حارة فقيرة للغاية، ولكنها كانت غنية بأحداثها وما تضمه من بشر، ولاتزال تذكر كل طفولتها بتفاصيلها الكاملة..

قالت إنها تشكر الله على أنها نشأت في هذه المدينة الحية والمليئة بالحيوية، المليئة بالمتناقضات، فالمدينة مزدحمة جدا، وهي تعشق الزحمة، وتحكي عن الأطفال الفقراء الذين يلعبون تحت المطر، والمطر في دسوق مثل سائر الريف المصري، تتحول بعده الشوارع إلى برك وطين بحيث من الصعوبة السير فيها وتجنب الطين..

وتتذكر تلك الطفلة التى كانت تقود الاطفال وهى حافية وقدمها يغلفها الطين، تلك الطفلة التي ولدت قائدة، كانت تحبها وتخشاها، ولا تنسى ربيع الذى كان يقدم لهم الحكايات على الحائط باستخدام الورق والظل، والأهم من هذا إنه في شهر رمضان كان والدها يأخذها إلى بقالة أحمد أبوالروس لشراء عين الجمل والفستق، وكانت تعتقد أنه لديه كل شيء في الدنيا، وتقول: في مولد النبي كنا نسمع الأذكار في حارة الملاحين، وعلى الحوائط أيقونات اعتبرها خاصة بالحارة.



في الشهور الاخيرة حدثت هجمة تنتقد الموالد التي تقام سنويا، مثل مولد الحسين أو السيدة زينب أو السيد البدوى، ولكن وبمناسبة حديثنا عن الفنانة الراقية إيفلين عشم الله التي كانت تعتبر مولد ابراهيم الدسوقي حالة نادرة، حيث تتحول مدينة دسوق إلى عالم فيه كل شىء تتمنى أن تراه في طفولتها..

فكانت تشاهد سيرك أولاد عاكف، وسيرك الحلو، كانت الطريقة الابراهيمية تطوف المدينة، والجميع من أعلى البيوت يشاهدون الاحتفال بالليلة الكبيرة سعداء مندهشين، وفي الليلة الكبيرة كانت الأعلام الخضراء تعانق السماء، وكانت تقدم لهم ما يشبه التابلوهات الاستعراضية فيها الابداع الانساني.

وترى الفنانة إيفلين عشم الله أن كل ذلك كان له تأثير في حياتها وحتى الآن، والحقيقة إنني كتبت منذ ثلاثة أشهر تقريبا أقول: إن أعمال الفنانة ايفلين تذكرني بأعمال الفنان العالمى عبدالهادى الجزار، والمفاجأة أن الجزار كان يعشق الموالد أيضا، حتى إنه في مولد السيدة زينب ومولد الحسين كان يرتدى جلباب ويعيش تماما في المولد ولا يعود للبيت، ولهذا كنت أرى تأثير الموالد على رسومات الجزار..

واليوم أستطيع أن أقول: إن العامل المشترك بينهما هو تأثير الموالد بشكل كبير، وعندما أشرت إلى هذه الملاحظة، قالت الفنانة إيفلين عشم الله: لست أول من قال هذا، بل عند بداياتى فوجئت بالبعض يقول لى هذا، وكنت لم اشاهد إبداع عبدالهادى الجزار، وهذا لا يزعجني إلا إنني أعبر عن نفسي وفقط.



وق علق الفنان الكبير سمير فؤاد قائلا: إيفلين كلما كبرت صغرت، بمعنى تغصر في الفن فتكون أكثر حرية وأكثر انطلاقا، فكلنا أمالنا أن نرسم مثل الاطفال بتلقائية وحرية، وهذه إيفلين عشم الله التي درست الفن ثم ألقت بكل ما درست وراء ظهرها وانطلقت بقدرة ربانية داخلها وفي كثير من الأحيان لا تعرف المقصود مما أبدعته.



وقال الناقد محمد مرسي: الفنانة إيفلين عشم الله احتفظت بالحضور المصري في ذاكرة بصرية نسيج قائم عن المتناقضات، استطاعت بتلقائية أن تستوعب الحكاوي والبيوت وشكل أصحابها لتكون بنت البلد الشقية العبقرية.

أما الفنان الكبير مصطفي رحمة فقال هناك الثالث إيفلين عشم الله، وعبدالهادى الجزار، وسعيد العدوى يرسمون خارج حدود العقل، والعقل الواقعي المقصود به الأكاديمي! أما الفنانة الكبيرة وفاء النشيبشي فقد قالت إن أعمال الفنانة إيفلين يؤكد امكانية ممارستها فن النحت..

وتساءلت الفنانة عفاف يوسف عن كيفية السير على خطى الفنانة الكبيرة، والتى طالبتها بالممارسة الدائمة، وذكرت الفنانة عندما طلب الاستاذ رمضان من تلاميذ فصلها رسم مولد إبراهيم الدسوقي وكانت في الصف الأول الابتدائي، فرسمت صف ناس وخلفه رؤوس كثيرة، فاذا بالمدرس يرفع الرسمة ويشيد بها أمام الفصل بل وعلقها في الطريق الموصل الى حجرة المدرسين..

فكان طبيعى أن يفرح الأم والأب، ولا تنسى الفنانة القديرة رعاية مدرستها في الاعدادي. وتحدثت السيدة فاتن موسى والمهندس فتحى الغنيمى والدكتور أحمد عثمان الذى قدم مداخلة راقية.



هذا النموذج وهذا الحوار لو تشارك فيه الشباب في كل المواقع سواء المدراس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة لكان الأمر مختلف، والشباب سيجد أمامه القدوة الحسنة الرائعة التي يقتدى بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.