الخميس 23 أكتوبر 2025
عصام كامل

الإدارية العليا تعيد مجدي عاشور إلى سباق انتخابات النواب بالشرقية

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا،فيتو

قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من النائب مجدي عاشور، المرشح عن دائرة الزقازيق والقنايات، بعد أن قدّم ما يثبت استقالته من حزب مستقبل وطن، وتنازله عن صفته الحزبية، لتعيده إلى سباق انتخابات مجلس النواب.

تطورات مفاجئة تعيد رسم خريطة انتخابات الشرقية، استبعاد قائمة الجيل الديمقراطي

محكمة القضاء الإداري بالزقازيق 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سماحة، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا باستبعاد المرشحين خالد بشر ومجدي عاشور من خوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية عن الدائرة الأولى (الزقازيق – القنايات)، بعد قبول الطعون المقدمة ضدهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها استبعادهما من كشوف المرشحين، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

عشرات الطعون من مختلف المحافظات

وتلقت المحكمة الإدارية العليا عشرات الطعون من مختلف المحافظات للفصل فيها بشأن أحكام القضاء الإداري الخاصة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من السباق البرلماني، كما رفضت بعض الطعون الأخرى، من بينها الطعن المقدم من المرشح هيثم الحريري.

وتشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الخميس، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

