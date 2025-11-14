بحضور قيادات سياسية وبرلمانية، منيا القمح بالشرقية تستضيف مؤتمرًا جماهيريًا لدعم "القائمة الوطنية"

18 حجم الخط

شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية فعاليات مؤتمر جماهيري حاشد، بحضور النائب أحمد عبد الجواد ولفيف من القيادات السياسية ورؤساء الأحزاب وعدد من الوزراء السابقين لدعم"القائمة الوطنية من أجل مصر" قطاع شرق الدلتا".

ترسيخً مبدأ المشاركة لا المغالبة

حيث أكد المشاركون أن المشاركة السياسية تأتي دعمًا للدولة المصرية وترسيخًا لمبدأ “المشاركة لا المغالبة”، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي ومواقف الدولة الثابتة، خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية.

الجميع يقف خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة

وقال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة وطن، إن الجميع يقف خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن “المشاركة لا المغالبة” هي الأساس لضمان استقرار الوطن، مضيفًا: «الدولة أثبتت قدرتها على حماية أمنها القومي، وثباتها في رفض تهجير الفلسطينيين رسالة قوية للعالم».

تنسيق كامل بين الأحزاب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق توافق يخدم مصلحة الوطن والمواطن

من جانبه، ثمّن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، المشروع الوطني والثقة في القيادة السياسية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الأحزاب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق توافق يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: «لا نسعى لصراعات أو مصالح خاصة، بل نتنافس في حب مصر، والفائز الحقيقي هو الوطن».

محافظة الشرقية قدّمت تضحيات كبيرة

كما استعاد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، تاريخ مسقط رأسه بمحافظة الشرقية بحر البقر وما شهدته من المجزرة الشهيرة عام 1970، مؤكدًا أن محافظة الشرقية قدّمت تضحيات كبيرة. وقال: «التحديات ليست بسيطة، لكن مصر قادرة على تجاوزها شرط تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف.. ومصر لا تخاف».

الوحدة والتعاون أساس نجاح المشروع الوطني

وأعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، عن شكره وتقديره للأعضاء والقيادات، مؤكدًا الترحيب بكافة الأحزاب ومرشحي "القائمة الوطنية"، مشددًا على أن الوحدة والتعاون أساس نجاح المشروع الوطني.

كما أكد الحاضرون أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" تمثل نموذجًا للتوافق بين مختلف القوى السياسية، بما فيها المعارضة، بهدف تحقيق الاستقرار وترسيخ المصلحة العليا للوطن.

نحن مع المواطن ومع القيادة السياسية في مواجهة التحديات

وفي السياق نفسه، أوضح النائب أحمد دياب أن الحزب يؤيد القيادة السياسية، وليس الحكومة، عندما تتعارض قراراتها مع مصالح المواطنين، مؤكدًا: «نحن مع المواطن ومع القيادة السياسية في مواجهة التحديات، والمعيار الأساسي في مجلسي النواب والشيوخ هو المشاركة لا المغالبة».

