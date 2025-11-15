قبل ساعات من محاكمتها، النص كامل لاعترافات سارة خليفة في قضية "تصنيع المخدرات" الكبرى

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال ساعات، ثالث جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

اعترافات سارة خليفة في قضية المخدرات

وترصد فيتو اعترافات سارة خليفة فى قضية تصنيع المواد المخدرة خلال التحقيقات في قضية المخدرات الكبرى وذلك تزامنًا مع محاكمتها، كما يلي:

س: ما تفاصيل أرصدتك في تلك الحسابات؟

ج: الحساب بالجنيه المصري لا أستخدمه إلا في تحويلات "إنستاباي"، وقد يحتوي على نحو 70 أو 80 ألف جنيه كحد أقصى، وبالنسبة للحساب الدولاري في البنك نفسه، فيوجد به نحو 3 آلاف دولار، بينما الحساب المصري الآخر به حوالي 800 ألف جنيه.

س: ما إجمالي الأرصدة البنكية؟

ج: حوالي 150 ألف جنيه.

س: هل لديك ادخارات مالية أخرى؟

ج: لا أمتلك أموالًا أخرى في البنوك، ولدي من الذهب نحو 500 جرام، من ضمنه الذهب الذي عُرض عليَّ.

س: هل تحتفظين بفواتير شراء قطع الحُلي التي كانت ضمن محتوى الحرز السابق؟

ج: نعم.

س: وما قولك في عدم تناسب إجمالي دخلك الشهري، المقدر بنحو 500 ألف جنيه، مع أرصدتك البنكية التي لا تتجاوز 950 ألف جنيه؟

ج: أنا أنفق كثيرًا.

س: ما أوجه إنفاقك اليومية والشهرية؟

ج: أولًا، أعيش بين دبي ومصر، وأنفق يوميًا على المصاريف الشهرية مثل الطعام والشراب والكهرباء، كما أنفق على نفسي، وأدفع شهريًا للصيانة والإيجارات. لدي كذلك مصاريف مدارس أبناء إخوتي سنويًا، وأنا أتكفل بنصف مصاريف المدرسة.

أخي محمد أنا من يتحمل كافة نفقاته، بما في ذلك إيجار شقته في القاهرة الجديدة الذي يبلغ 20 ألف جنيه، وأدفع مصاريف أولاده الثلاثة البالغة 600 ألف جنيه سنويًا بالتقسيط، إضافة إلى الإنفاق عليهم في منزلهم من طعام وشراب، لأنه يعمل معي في الحفلات بدبي وراتبه لا يكفيه.

كما أسدد أقساط شقة اشتريتها في التجمع بقيمة 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، إضافة إلى دفعات نصف سنوية.

س: وما مقدار تلك النفقات الشهرية واليومية؟

ج: تتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه شهريًا.

س: ما صلتك بالسيارة ماركة "هيونداي توسان" سوداء اللون والسيارة ماركة "رانج روفر"؟

ج: سيارة الرانج روفر تخص والدتي، وعقدها موجود في السيارة، أما التوسان فهي لزوج أختي، وعقدها أيضًا موجود.

س: وما سبب وجودهما في حيازتك؟

ج: لأن والدتي تعيش معي وأستخدم سيارتها، وزوج أختي كان يقيم لدينا واستخدمت سيارته أحيانًا ولكن نادرًا.

س: ما صلتك بالعقار الكائن في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة؟

ج: هذه شقتي التي أعيش فيها، وهي إيجار.

مكان تصنيع المخدرات

وترصد فيتو تفاصيل مكان تصنيع المواد المخدرة المتهم فيها عصابة سارة خليفة كالتالي:

وأشار أحد المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة إلى أن ذلك كان يتم داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها، ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصى لذلك، عن طريق المتهمات من الثامنة حتى 11 ثم تخزينها.

ويتولى المتهمون من 12 إلى 17 هذا الأمر ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من 18 إلى 20 على المتاجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.

وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث أيقن محل وجود المتهم 14، فضبطه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مادة الإندازول كاربوكساميد المخدرة، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبتفتيش المركبة خاصته عثر بداخلها على ذات المادة المخدرة، ومواد مما تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية من العملات الوطنية والأجنبية.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين أن المواد المضبوطة تحوي مشتقات إندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات والتي وزنت 648.363 كيلو جرام.

كما عثر على مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها احتوائها على المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الإندازول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت دون المواد السائلة 51.525 كيلو جرام، كما عثر على قطعة واحدة لمادة سمراء اللون تزن 30.90 جم ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله حصوات كريستالية بيضاء اللون وزنوا قائما بالكيس 22.70 جم ثبت أنها تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

