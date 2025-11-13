الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس المتهمة بسرقة متعلقات السيدات في عابدين

حبس المتهمة بسرقة
حبس المتهمة بسرقة متعلقات السيدات في عابدين، فيتو
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس سيدة متهمة بسرقة متعلقات السيدات بأسلوب المغافلة، في منطقة عابدين وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال الواقعة. 

 

سرقة السيدات بعابدين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة السيدات بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتها على حقيبة بداخلها (جهاز لاب توب، 6 هواتف محمولة، بعض الإكسسوارات).


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

الجريدة الرسمية