حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وإعادة بيعها بالقاهرة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد (شخصين) على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط عاطلين – مُقيمان بنطاق محافظتى "المنوفية والقاهرة" – لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزة توكيل "مزور" - سيارة.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستئجار السيارة والاتفاق مع 3 عاطلين – مقيمين بمحافظة القاهرة لاصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في التزوير)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

