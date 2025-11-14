الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري بحادث التجمع

18 حجم الخط

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق والمذيع بقناة النادي، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

مصرع لاعب نادي الزمالك السابق

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

حادث مروع بالتجمع الخامس

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وتولى رجال الشرطة سماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

