حوادث

أول قرار للنيابة بعد مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث بالتجمع

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط حادث تسبب في مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع بقناة الزمالك الرياضية اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

مصرع لاعب نادي الزمالك السابق 

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث. 

حادث مروع بالتجمع الخامس

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

الجريدة الرسمية