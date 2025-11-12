حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تيك توكر بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني والاستيلاء على أموالهم وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وفحصه فنيًا كشف احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وأقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، وتصوير مقاطع فيديو أثناء قيامه بأعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته لزيادة عدد المتابعين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

