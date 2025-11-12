الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تيك توكر بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني والاستيلاء على أموالهم وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وفحصه فنيًا كشف احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وأقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، وتصوير مقاطع فيديو أثناء قيامه بأعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته لزيادة عدد المتابعين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتيال على المواطنين أعمال الدجل والشعوذة الإدارة العامة لحماية الآداب الإحتيال على المواطنين التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال على المواطنين حبس تيك توكر قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

حبس القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالقاهرة الجديدة

حجز مدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مطعم في مول بالتجمع الخامس

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

نص اعترافات قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حريق بمخزن تكييفات في التجمع الخامس (صور)

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرتي المنتزه والرمل في الإسكندرية

درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة نصر النوبة بأسوان

تهمة فساد بـ100 مليون دولار تطارد رجل أعمال مقرب من زيلينسكي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية