حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات رقص بملابس خادشة

حبس متهمة
حبس متهمة
أمرت النيابة العامة، بتفريغ هواتف وجهاز لاب توب صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
 
 رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات،تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

 وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

