بخاف على كلبي من الفلوس الحرام، أبرز أقوال سارة خليفة تزامنا مع محاكمتها بالاتجار في المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، خلال ساعات، ثالث جلسات محاكمة الإعلامية سارة خليفة وآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها.

وترصد فيتو أبرز أقوال المتهمة سارة خليفة للقاضي خلال جلسات محاكمتها السابقة:

وكانت في جلسة ماضية، استكملت الإعلامية سارة خليفة حديثها من داخل قفص الاتهام.

وقالت سارة خليفة للقاضي: “أنا عندي كلبة بربيها أخاف عليها من الفلوس الحرام.. أهلي ناس بتصلي وعارفة ربنا وأنا بصلي ازاي هتاجر في المخدرات؟.. عمري ما دخنت سيجارة..وأنا أصلا مش محتاجة فلوس علشان اضطرّ أتاجر في المخدرات”.

وقالت سارة خليفة في جلسة سابقة، من داخل قفص الاتهام للقاضي: “ أنا عاوزة حد يسمعني، أنا مظلومة ومعملتش حاجة، لو سمحت يا سيادة القاضي اسمعني، أنا لسه لحد دلوقتي بخاف من أهلي، وأخويا المتهم معايا في القضية بيخاف يشرب سجاير قدام بابا، هيبقى تاجر مخدرات إزاي؟ استحالة ست اشتغلت منتجة تكون تاجرة مخدرات، أنا طول عمري جدعة مع كل الناس ودلوقتي بتحاسب على جدعنتي”.

